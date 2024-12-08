الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أوكرانيا تصطاد في الماء العكر وتعلق على سقوط نظام بشار الأسد

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

علقت أوكرانيا، مساء اليوم الأحد، على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وقالت "هذا مصير من يعول على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

زيلينسكي يريد صفقة لوقف الحرب مع روسيا 

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب".

ويأتي ذلك التصريح عقب اجتماع ثلاثي جمع بين ترامب وزيلينسكي وماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية قبل قدوم ترامب للبيت الأبيض في يناير القادم.

وأضاف ترامب في منشوره: "يريد زيلينسكي وأوكرانيا عقد صفقة ووضع حد للجنون، لقد فقدوا على نحو عبثي 400 ألف جندي وعددًا أكبر بكثير من المدنيين. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب أن تبدأ المفاوضات".

ترامب يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا 

وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما كتب على منصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال.

وكتب ترامب، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات. لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثًا، ودُمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير.

 

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