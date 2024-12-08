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محافظات

محافظ الغربية ينعى رئيس مركز ومدينة زفتى

محافظ الغربية ينعى
محافظ الغربية ينعى رئيس مركز ومدينة زفتى مسيرة حافلة بالعطاء

نعى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد لخدمة أهالي المركز

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محافظ الغربية،إسهامات ملموسة في تطوير الخدمات

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مشيدًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة وإسهامات ملموسة في تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص

وأضاف محافظ الغربية: “كان إبراهيم فايد نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء زفتى ومحافظة الغربية"

 

تطوير مركز زفتى والنهوض بالخدمات المقدمة

وأعرب محافظ الغربية عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل أحد أبرز القيادات المحلية، مشيدًا بدوره الفاعل وجهوده الكبيرة في تطوير مركز زفتى والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، وترك بصمات واضحة في كل مكان شغله.

وأضاف اللواء اشرف الجندي “لقد فقدنا اليوم قيادة إدارية متميزة لطالما عملت من أجل صالح المواطن والزمت نفسها بخدمة أبناء زفتى بكل إخلاص. أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.

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