محافظ الغربية: رصف شارع النحاس في طنطا

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال رصف شارع النحاس بحي أول طنطا، الذي يعتبر واحدًا من أكثر الشوارع الحيوية بالمحافظة.

محافظ الغربية: وعدنا المواطنين بسرعة الإنجاز

وأشار محافظ الغربية أن هذا المشروع استحوذ على اهتمام كبير من المواطنين بسبب كثافة الحركة المرورية اليومية التي يشهدها الشارع، مؤكدًا أن العمل على المشروع تم وفق جدول زمني مكثف لتقليل فترة الإزعاج للمواطنين، موضحًا: وعدنا المواطنين بسرعة الإنجاز، والتزمنا بتنفيذ الشارع بأعلى جودة ونعمل بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ الغربية أن شارع النحاس كان يعاني لسنوات طويلة من الزحام والتدهور في البنية التحتية، مما أثّر على حياة الآلاف من المواطنين يوميًا مؤكدا اننا نعمل من أجل المواطن أولًا وأخيرًا، والتطوير المستمر هو التزام لا تراجع فيه. وأضاف لم يكن مجرد مشروع رصف طريق، بل كان خطوة لتحسين جودة الحياة داخل مدينة طنطا لقد التزمنا بتنفيذ كل ما يحقق انسيابية المرور وتخفيف الأعباء عن سكان المنطقة، ونحن مستمرون على هذا النهج.

تشجير شارع النحاس في طنطا ودهان البلدورات

وأشار محافظ الغربية إلى أن حي أول طنطا يواصل أعمال تشجير شارع النحاس ودهان البلدورات بهدف تحويل الشارع إلى نموذج يُحتذى به في التنظيم والجمال، مؤكدا أن فرق العمل تعمل ليلًا ونهارًا لإنجاز المهام بدقة وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وذلك في إطار الجهود المكثفة لتحسين المظهر الحضاري، وأوضح المحافظ أن زراعة الأشجار في الجزيرة الوسطى تُعطي لمسة جمالية وتساعد في تحسين البيئة المحيطة، بينما يتم دهان البلدورات بألوان واضحة تعزز الأمان وتنظم حركة المشاة والمركبات.

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