ضبط 228 توك توك بإحدى قرى محافظة الغربية خلال حملة

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، 228 توك توك بعد شكوى من عدم وجود مطبات ومخالفات بإحدى القرى.

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التماس أهالى إحدى القرى بالغربية بإنشاء مطبات صناعية بالطريق العمومى العابر من أمام القرية ليتمكن المواطنون من عبور الطريق، نظرًا لكثرة الحوادث المرورية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

حملات مرورية لضبط المخالفين

وبالفحص والتنسيق مع الجهات المختصة، تم تركيب مطبات صناعية بالمنطقة محل الالتماس، كما اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوجيه حملات مرورية لضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 228 مركبة "توك توك" مخالفة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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