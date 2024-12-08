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صحة الغربية: الكشف على 1700 مواطن خلال قافلة صحية بشنراق

الكشف على 1700 مواطن
الكشف على 1700 مواطن خلال قافلة صحية

نظمت مديرية الشئون الصحية بـ محافظة الغربية بقيادة الدكتور أسامة بلبل قافلة طبية متنوعة بقرية شنراق  مركز السنطة وكفر الجزيرة مركز زفتي  والتي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بـ محافظة الغربية أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1700 مواطن في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء،انف واذن،تنظيم أسرة , أسنان , صدر ورمد ) بالمجان، كما تم عمل 180 تحليل دم، 54 تحليل طفيليات و7 أشعة و24 حالة موجات فوق صوتية وكشف مبكر عن الضغط والسكر 210 فحص كما تم عمل 26 ندوة تثقيفية لأكثر من 370 مواطن وتحويل 2 حالة لمستشفى السنطة المركزي وزفتي العام  لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.

 

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