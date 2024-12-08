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ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 30، أحداث غير متوقعة ونهاية صادمة

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

مسلسل وتر حساس الحلقة 30 ، تفاجيء عشاق ومتابعي مسلسل وتر حساس بأحداث غير متوقعة خلال مسلسل وتر حساس الحلقة 30 فقد قرر علي العودة حيثما كان ويعود لأمريكا ليتلقى هناك العلاج. 

ليس هذا فقط بل يقرر بعد كل هذه المواجهات في المحاكم مع سلمى أن يعيد لها الوصاية على غالية وكذلك يعيد لها إدارة “الكلينك” بصورة قانونية، كما أن علي يقرر قبل سفره جمع أصدقائه في محاولة منه للصلح بينهم ويقرر مقابلة ابنته غالية لوداعها. 

رشيد يقرر طلاق كاميليا وسلمى تسعد بالخبر

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 30 يقرر رشيد الذهاب إلى كاميليا وإلقاء يمين الطلاق عليها ويتركها في حالة صدمة ويذهب لسلمى ويخبرها بالأمر فتشعر بالرضا لما فعله زوجها، وفي الجمع الذي قرر علي إقامته تتواجه كاميليا مع سلمى وتتوعد الأولى أن تنتقم من الثانية أشد الانتقام لخراب بيتها وخطف زوجها. 

وتذهب سلمى إلى “الكلينك" وتطرد رغدة، أما داليا فتكتشف أن زوجها هو سبب ما حدث برحمة وأنه سرق مشروعها وواجهته بالأمر ولكنه أنكر.

نهاية صادمة لـ مسلسل وتر حساس الحلقة 30

وتختتم الحلقة أحداثها بدخول أحد جيران مازن وليلى إلى شقة الزوجية الخاصة بهما بعدما وجد الباب مفتوحا وحينما يصعد لغرفة النوم وجد رجل وسيدة ملقيان على الأرض وبشبهان مازن وليلى فيشعر الرجل بالصدمة مما رأى، ويتوقع البعض أن تكون الجثامين لكل من ليلى وعبد الرحمن.

  

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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