انطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية بالبحيرة

انطلقت أولى فعاليات البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتنسيق مع محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار توجيهاتها للتأهيل الشامل للكوادر الطبية والإدارية وفق أعلى معايير الإعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لاعتماد المؤسسات الصحية كنواة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور منها نظرة عامة على معايير الاعتماد (GAHAR) ومتطلبات السلامة داخل المنشآت الصحية وإدارة وسلامة الأدوية ومعايير الجراحة والتخدير.

اعتماد عدد من الوحدات الصحية ضمن معايير الاعتماد والرقابة الصحية

تؤكد الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على أهمية الإعداد الجيد والتجهيز الكامل للمؤسسات الصحية، مشيرة أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد عدد من الوحدات الصحية ضمن معايير الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة

جدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، شهدت مؤخرًا مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تأهيل الكوادر الطبية والإدارية بالمحافظة وفق معايير دولية معتمدة من منظمة الإسكوا الدولية.

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