زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن خطورة القوارض على الإنسان

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة ندوة إرشادية عن مخاطر القوارض وتأثيرها على الإنسان وطرق المكافحة بالمبيدات وفوسفيد الزنك والأمراض التي تنقلها للإنسان، وذلك بمقر الجمعية الزراعية بناحية قراقص بمركز دمنهور، بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وتعليمات الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وتحت إشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة.

تنفيذ حملة الصيانة بناء على إستراتيجية العمل بوزارة الزراعة

وأكد المهندس حمدى البمباوى مدير الإدارة الزراعية، ضرورة الاهتمام بحملة الصيانة لمحصول القمح، حيث إن القمح محصول اقتصادى، مشيرا إلى أن حملة الصيانة يتم تنفيذها بناء على إستراتيجية العمل بـوزارة الزراعة ، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة العامة لمكافحة القوارض، والمركز الإقليمي لوسط وغرب الدلتا، لافتًا إلى أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة، حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون.

إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة

وأكد المهندس ايهاب زنباع مدير إدارة القوارض بوزارة الزراعة، ضرورة تنفيذ الحملة للقضاء على القوارض بصورة متميزة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتوية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى، وأن القوارض تسبب أضرار وخسائر كثيرة للإنسان والمحاصيل الحقلية وتعتبر عدوا أساسيا للإنسان.

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