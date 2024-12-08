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محافظات

وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور الفيوم

لقاء محافظ الفيوم
لقاء محافظ الفيوم مع وفد حقوق الإنسان، فيتو

استقبل  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان،  على هامش انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، الذي تنظمه الوحدة، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجامعة الفيوم، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة،  في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  المتضمنة في المحور  الرابع (التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم)، حصر اللقاء  الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

المديريات الخدمية المشاركة في تدريب حقوق الإنسان

وقال محافظ الفيوم: إن البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان، بهدف  إلى نشر ثقافة  حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف الموظفين والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات "التربية والتعليم - الصحة - التموين- الزراعة – الطرق والنقل - الأوقاف – العمل - التنظيم والإدارة - الشباب والرياضة - الري والموارد المائية – إضافة إلى الطب البيطري، والتأمين الصحي".

الشركات والهيئات المستهدفة بالتدريب

كما يستهدف البرنامج التدريبي شركات المرافق العامة "شركة الكهرباء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - شركة الغاز- الشركة المصرية للاتصالات)، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.

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ويشمل البرنامج التدريبي عدة محاضرات، تتضمن التعريف بأساسيات حقوق الإنسان، ومفاهيم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المحافظة، وتأهيل المتدربين على تلقي الشكاوى، ورصد المشكلات بالمجتمع، وإعداد التقارير، بالإضافة إلى وسائل وآليات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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