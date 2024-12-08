الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تحذر فصائل المعارضة السورية من الاقتراب من حدودها

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

حذرت إسرائيل فصائل المعارضة من الاقتراب من حدودها، ملوحة بالرد بقوة حال انتهاك اتفاق فصل القوات، فيما تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو المنطقة العازلة لاحتلال مناطق جديدة داخل سوريا استعدادًا للسيناريوهات المقبلة.

 تحرك الاحتلال نحو المنطقة العازلة لاحتلال مناطق جديدة داخل سوريا 

ويعكس الإعلام العبري خوفًا إسرائيليًا شديدًا من حالة عدم اليقين في سوريا.

وتركز تل أبيب في المرحلة الأولى كما هو واضح على تعزيز الدفاع الحدودي في هضبة الجولان لضمان عدم انزلاق الفوضى في سوريا نحو إسرائيل.


وتجري إسرائيل اتصالات مباشرة من خلال وسطاء مع العديد من فصائل المعارضة السورية.

ومفاد الرسالة الإسرائيلية التى تبعثها تل أبيب للفصائل في هذه المرحلة عدم الاقتراب من الحدود والتحذير من أنهم إذا انتهكوا اتفاق فصل القوات فإن إسرائيل سترد بقوة.

زلزال تاريخي في الشرق الأوسط

وأعطى موقع "واللا" الإسرائيلي عنوانًا بارزًا للأحدث، حيث اعتبرها زلزالًا تاريخيًا في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن هذه الأحداث الدرامية تكتب نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا في سوريا، وما يقرب من 60 عامًا من حكم عائلة الأسد في البلاد.

وعلى المدى الطويل، قد يكون سقوط نظام الأسد بمثابة ضربة قاسية لإيران وحزب الله وروسيا، ولسنوات كان نتنياهو مؤيدًا للحفاظ على نظام الأسد، والآن تخشى إسرائيل من المستقبل

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن سقوط نظام الأسد في سوريا إثر هجوم خاطف استمر أسبوعًا نفذه تحالف من التنظيمات، يشكل زلزالًا إقليميًا ذا أبعاد تاريخية، يضاف إلى الحرب الصعبة التي دارت في الشرق الأوسط منذ عام 2011.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الشرق الأوسط المعارضة السورية فصائل المعارضة السورية جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور

مستشار الأمن القومي الأمريكي يحدد 3 نقاط مهمة في سوريا

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

أين اختفى بشار الأسد؟.. تكهنات وتقديرات بعد رحلة "الطائرة المختفية"

لحظة اقتياد مسلحين لرئيس وزراء سوريا من منزله لتسليم السلطة للمعارضة (فيديو)

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد

أكد أن سوريا تحت سيطرة داعش.. وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال الوضع واحتلال جبل الشيخ

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد

أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

الفنان السوري أيمن رضا تعليقًا على سقوط بشار الأسد: وين هرب سمير؟

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية