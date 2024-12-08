إسرائيل تحذر فصائل المعارضة السورية من الاقتراب من حدودها

حذرت إسرائيل فصائل المعارضة من الاقتراب من حدودها، ملوحة بالرد بقوة حال انتهاك اتفاق فصل القوات، فيما تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو المنطقة العازلة لاحتلال مناطق جديدة داخل سوريا استعدادًا للسيناريوهات المقبلة.

تحرك الاحتلال نحو المنطقة العازلة لاحتلال مناطق جديدة داخل سوريا

ويعكس الإعلام العبري خوفًا إسرائيليًا شديدًا من حالة عدم اليقين في سوريا.

وتركز تل أبيب في المرحلة الأولى كما هو واضح على تعزيز الدفاع الحدودي في هضبة الجولان لضمان عدم انزلاق الفوضى في سوريا نحو إسرائيل.



وتجري إسرائيل اتصالات مباشرة من خلال وسطاء مع العديد من فصائل المعارضة السورية.

ومفاد الرسالة الإسرائيلية التى تبعثها تل أبيب للفصائل في هذه المرحلة عدم الاقتراب من الحدود والتحذير من أنهم إذا انتهكوا اتفاق فصل القوات فإن إسرائيل سترد بقوة.

زلزال تاريخي في الشرق الأوسط

وأعطى موقع "واللا" الإسرائيلي عنوانًا بارزًا للأحدث، حيث اعتبرها زلزالًا تاريخيًا في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن هذه الأحداث الدرامية تكتب نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا في سوريا، وما يقرب من 60 عامًا من حكم عائلة الأسد في البلاد.

وعلى المدى الطويل، قد يكون سقوط نظام الأسد بمثابة ضربة قاسية لإيران وحزب الله وروسيا، ولسنوات كان نتنياهو مؤيدًا للحفاظ على نظام الأسد، والآن تخشى إسرائيل من المستقبل

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن سقوط نظام الأسد في سوريا إثر هجوم خاطف استمر أسبوعًا نفذه تحالف من التنظيمات، يشكل زلزالًا إقليميًا ذا أبعاد تاريخية، يضاف إلى الحرب الصعبة التي دارت في الشرق الأوسط منذ عام 2011.

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