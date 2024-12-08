الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

فوضى عارمة بالعاصمة السورية، توقف جميع الرحلات في مطار دمشق (فيديو)

مطار دمشق، فيتو
مطار دمشق، فيتو

أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية المقربة من الحكومة أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات.

انتشرت لقطات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ترصد التطورات المتسارعة للأحداث في سوريا، وذلك مع تقدم تنظيمات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأظهرت لقطات حالة فوضى عارمة، داخل مطار دمشق الدولي، فجر الأحد، مع أنباء دخول الفصائل المسلحة من العاصمة السورية.

ومن جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو، خروج عدد من المعتقلين والمساجين من سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، بعد وصول التنظيمات المسلحة.

قالت فصائل مسلحة في سوريا إنها بدأت اقتحام سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، فجر الأحد، قبل أن تشير إلى إخراج عدد من المساجين بداخله.

ويعتبر سجن "صيدنايا" أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، ويقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق.

هذا وأعلنت فصائل مسلحة في سوريا، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على تطبيق تلجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.

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مطار دمشق الدولي سوريا الفصائل المسلحة من العاصمة السورية سجن صيدنايا ريف دمشق دمشق

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