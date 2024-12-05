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صحة الدقهلية تختتم دورة تدريبية عن الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته

ورشة التدريب بصحة
ورشة التدريب بصحة الدقهلية، فيتو

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية  أعمال الدورة التدريبية حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته بحضور 25 من الأطباء والكيميائيين وفنيي بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات الدقهلية.

ختام  الدورة التدريبية حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة فاتن السقعان مدير إدارة بنوك الدم.

إعداد فرق مدربة علي أعمال نقل الدم ومشتقاته

وقالت  فاتن السقعان مدير إدارة بنوك الدم  إن  الدورة  عقدت على مدار 3 أيام بالتنسيق مع  الإدارة العامة لبنوك الدم  بهدف إعداد فرق مدربة علي أعمال نقل الدم ومشتقاته وتوفير دم آمن وكافٍ وذلك طبقًا للمعايير القومية لنقل الدم والمشتقات 
 

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محاضرات علمية إلى جانب ورش تدريبية 

وتضمنت فعاليات الدورة محاضرات علمية إلى جانب ورش تدريبية، حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته، سياسات ومعايير بنوك الدم، وأخرى حول جودة الدم وأنواع القرب المستخدمة في التبرع، علاوة على تدريبًا على سياسات مكافحة العدوى الخاصة ببنوك الدم. 

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