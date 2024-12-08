بيراميدز يتحدى الأزمات بمواجهة جوليبا في دوري أبطال أفريقيا.. نزلة برد شديدة تضرب الفريق.. غياب إبراهيم عادل والشناوي.. وتجهيز رمضان صبحي للقاء

واجه فريق بيراميدز العديد من الأزمات قبل مواجهته الليلة أمام دجوليبا المالي اليوم الأحد، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أزمات بيراميدز قبل مواجهة جوليبا

وتتلخص تلك الأزمات في الأزمة الطبية التي لحقت بالفريق بإصابة بعض اللاعبين بالبرد الشديد وأدت إلى غياب أبرز نجومه وأيضًا انخفاض معنوياته بعد الهزيمة الأخيرة وتراجعه عن صدارة الدوري المصري وأيضًا التخوف من الدفع برمضان صبحي من بداية المباراة في ظل عودته من الإصابة بالعضلة الخلفية.

موعد مباراة دجوليبا وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة دجوليبا وبيراميدز

وتذاع مباراة دجوليبا وبيراميدز عبر قناة “بي إن سبورت إتش دي 7” الناقل الحصري للبطولة.

شائعة كورونا

وضربت نزلة برد شديدة فريق بيراميدز وأشيع انتشار فيروس كورونا بصفوف الفريق قبل ساعات من سفر الفريق الي مالي الخميس الماضي

وانفردت بالكشف عن أن الفريق يعاني من نزلة برد شديدة حيث أصيب خمسة لاعبين وهم أحمد الشناوي وإبراهيم عادل وعلي جبر وكريم حافظ وأحمد قطة وبعض أعضاء الجهاز الفني.

غيابات بيراميدز

وغاب عن رحلة مالي، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الإفريقي.

وتم اصطحاب جبر وحافظ وقطة لأن إصابتهم كانت أخف من الشناوي وعادل مع فرض إجراءات احترازية مشددة بصفوف بيراميدز لمنع انتشار العدوي وأيضًا تجهيز الثلاثي للحاق باللقاء.

احمد الشناوي

عدم شفاء علي جبر

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، استبعاد علي جبر قائد الفريق من مواجهة دجوليبا بسبب نزلة برد شديدة أصابته وتسببت في عدم خوضه للتدريب الأخير في باماكو وبالتالي خروجه من قائمة اللقاء.

استبعاد ماييلي وتوريه

كما تشهد المباراة استبعاد المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي، وبالتالي تقرر استبعاده على أمل تجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي بالجولة الثالثة.

وكذلك قرر الجهاز الفني استبعاد لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه من اللقاء، في ظل إصابته بالعضلة الخلفية حيث لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي وبالتالي خرج من القائمة، مع استمرار عمليات تأهيله للقاء الترج

تجهيز رمضان صبحي

وتم تجهيز لاعب الفريق السماوي رمضان صبحي للحاق بلقاء دجوليبا بطل مالي بدوري أبطال أفريقيا حيث كان يعاني في إصابة في العضلة الخلفية جعلته يخرج من قائمة الفريق لمواجهة المصري بالدوري المصري لكنه خضع بعدها لتدريبات تأهيلية وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق الجمعة بمالي

طي صفحة المصري بالدوري

ويدخل بيراميدز مواجهة اليوم بمعنويات منخفضة بهزيمته الأخيرة أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مما جعله يفقد صدارة البطولة المحلية.

وعقد يورتشيتش جلسات مكثفة مع لاعبيه لطي صفحة المصري والتركيز في البطولة الافريقية

رمضان صبحي

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

1- الترجي التونسي 4 نقاط

2- بيراميدز ٣ نقاط

3- ساجرادا نقطة واحدة

4- دجوليبا بدون رصيد.

مشوار بيراميدز بدوري الأبطال

خاض بيراميدز حتى الآن 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا 4 مباريات بالأدوار التمهيدية ومباراة بدور المجموعات، وفاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة.

وتخطى بيراميدز الدور التمهيدي بعد عبور جيه كيه يو بطل زنجبار بعد الفوز بلقائي الذهاب والعودة بنتيجة 6-0 و3-1، ثم تخطى بيراميدز أيضًا عقبة الجيش الرواندي في دور الـ32 بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1.

ونجح فى تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي، وودع من مرحلة المجموعات.

ابراهيم عادل

بيراميدز بالزي الأساسي الأزرق في الأبيض

ويرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

السفير يزور المران الختامي

وحرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز في باماكو قبل مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

وأهدى ممدوح عيد للسفير درع نادي بيراميدز وقميص الفريق هدية، تقديرًا لدور السفارة ودعمها للبعثة خلال فترة وجودها في مالي.

إبلاغ بيراميدز بالذهاب إلى الملعب مبكرًا

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على تحرك بعثة بيراميدز مبكرًا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبًا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لستاد ٢٦ مارس.

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