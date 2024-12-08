طلاب دمياط يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التربية الفنية

حقق طلاب محافظة دمياط نتائج مبهرة في مسابقة الطفولة للتربية الفنية على مستوى الجمهورية، وذلك في إنجاز مشرف يضاف إلى سجل إنجازات محافظة دمياط.

عمر الجزار يحصد المركز الأول في التعبير الفني على مستوى الجمهورية

فقد حصد الطالب عمر أحمد سعد الجزار من مدرسة الجمهورية الابتدائية بإدارة الزرقا التعليمية المركز الأول في التعبير الفني، بينما حصدت الطالبة هنا فوزي يوسف من مدرسة الإيمان الخاصة بإدارة دمياط التعليمية المركز الرابع في التصميم الفني.

وفي رسالة تهنئة حارة، أشاد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بهذا الإنجاز المميز، معربًا عن فخره واعتزازه بهذه الكوكبة من الطلاب الموهوبين.

كما وجه الشكر والتقدير إلى التوجيه العام ومعلمي التربية الفنية الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق هذا النجاح الباهر.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى اهتمام القيادة التعليمية في دمياط بتنمية المواهب الفنية لدى الطلاب، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

كما يؤكد مكانة دمياط الريادية في مجال التربية الفنية على مستوى الجمهورية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تهانيه الحارة لطلابنا الفائزين وأسرهم، ولأسرة التربية الفنية على هذا الإنجاز المشرف.

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