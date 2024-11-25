دمياط تحصد المركز الخامس على الجمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية

حقق توجيه التربية المسرحية بدمياط المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية المسرحية وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحاته المتتالية،

"ياسر عماره" يؤكد أن طلاب دمياط شاركوا في المسابقة بفقرات متنوعة ومبتكرة

أكد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب دمياط شاركوا في المسابقة بفقرات متنوعة ومبتكرة، حيث قدمت إدارة دمياط عرضًا وأوبريتًا وطنيًا، وعرضت إدارة عزبة البرج مسرحية "قرية السعادة"، بينما قدمت إدارة الزرقا عرض مسرح عرائس بعنوان "هتروق وتحلى"، وعرضت إدارة السرو مسرح عرائس "آداب الحديث". كما قدمت إدارة دمياط الجديدة عرضًا صامتًا بعنوان "لا حياة بلا ماء".

وفي نفس السياق، حققت المرحلة الثانوية بالمحافظة المركز الخامس على مستوى الجمهورية، حيث قدمت إدارة دمياط عرضي مسرحية "فجوة" وملودراما "الخوف".

وهنأ "وكيل الوزارة" التوجيه العام التربية المسرحية، مؤكدا يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المبذولة من قبل الطلاب والموجهين، والذي يسعى دائمًا إلى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

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