مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد عيادات شبين وقليوب ويوجه بإصلاحات عاجلة لتحسين الخدمات

أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، جولة مفاجئة لعيادات شبين القناطر وقليوب شملت، عيادات الكشف، المعامل، الأشعة، العلاج الطبيعي، الأسنان، خدمة العملاء، المخازن، والصيدليات.

راجع مدير الفرع مؤشرات الأداء، تواجد الأطباء، سجلات الحضور والانصراف، أداء شركتي الأمن والنظافة، حالة الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

شدد الدكتور سيد جلال، على تطبيق معايير الجودة والسلامة في المخازن والصيدليات، مع توجيه فرق الجودة بمتابعة الأداء وتدريب العاملين.

أصدر مدير فرع القليوبية تعليمات باستغلال الموارد المتاحة، حيث قرر تشغيل عيادة الأسنان القديمة كغرفة للكشف لحين إنهاء إجراءات الكهنة، مع مراعاة خصوصية المرضى أثناء الكشف الطبي.

وفي عيادة قليوب، رصد مدير الفرع، عدة مشكلات، منها: تغيب بعض التخصصات، ضعف الإقبال على المعامل، تكدس أمام خدمة العملاء والصيدليات، تأخر الأطباء عن المواعيد المحددة، وتراكم الكهنة والمخلفات في المخازن.

وجه مدير الفرع بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول ضعف الترددات على المعامل، مع إحالة المقصرين للتحقيق، ووضع خطة إصلاح شاملة خلال أسبوع.

شملت التوجيهات، تنظيم حجز الدور باستخدام كروت مرقمة، متابعة جداول العمل والتزام الأطباء بالمواعيد، سرعة توفير الأدوية الناقصة، تطبيق معايير الجودة في المخازن والصيدليات، ورفع الكهنة والمخلفات.

حرص مدير الفرع، على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، موجهًا بسرعة الاستجابة لحل أي مشكلات تواجههم أثناء تلقي الخدمة الطبية.

أوصي، بضرورة متابعة وتلافي الملاحظات التي تم رصدها، مانحًا مهلة أسبوع لإعادة التقييم وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.

أشاد الدكتور سيد جلال، بمشروعات التحسين وتوافر التخصصات الطبية في عيادة شبين القناطر، موضحًا أنه سيتم التعاقد مع أخصائي أطفال خلال 48 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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