الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظات

مدير التأمين الصحي بالقليوبية يكلف بإنهاء قوائم انتظار العمليات بمستشفى النيل

زيارة مدير فرع التأمين
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو

قام الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بجولة مفاجئة اليوم الخميس بمستشفى النيل بشبرا، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضىي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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جولة لمدير التأمين الصحي بالقليوبية

شملت الجولة أقسام الطوارئ، استقبال الأطفال، الرعاية المركزة، رعاية القلب، وحدة القسطرة، القسم الداخلي، العمليات، المعمل، الأشعة، بنك الدم، شبكة الغازات، المطبخ، المخازن والصيدليات.

راجع مدير فرع القليوبية خلال الجولة مؤشرات الأداء ونسب الإشغال، معدلات العمليات، أعطال الأجهزة، ورصيد الأدوية والمستلزمات الطبية.

أجري حوارات مباشرة مع المرضي، للتأكد من مرور الأطباء، ومراجعة الخطط العلاجية لهم، حيث اطمئن علي تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضي.

أظهرت الجولة وجود ضعف في مستوى النظافة بقسم الطوارئ، غياب طبيب غرفة الفرز، تأخر بدء بعض العمليات الجراحية في مواعيدها، وقصور في تطبيق نظم الجودة ببعض الأقسام.

مدير التأمين الصحي بالقليوبية،التحقيق مع المتغيبين بشبرا الخيمة 

وجّه الدكتور سيد جلال، بسرعة التحقيق مع المتغيبين، مراجعة جداول العمل بالطوارئ، وتفعيل نظام مرور الأخصائيين على الطوارئ.

كما طالب ببدء العمليات في مواعيد مبكرة، ومراجعة عقود شركة النظافة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التقصير.

أكد مدير فرع القليوبية، على إعداد خطة عمل عاجلة للقضاء على قوائم انتظار العمليات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام، مع تشغيل المستشفى بالطاقة القصوى وتنفيذ قوائم إضافية للعمليات.

شدد مدير الفرع، على ضرورة تطبيق معايير الجودة في جميع الأقسام، والتوسع في مشاريع تحسين الأداء.

كما تابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، موجّهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروعات.

تهدف الجولة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المرضى، مع التركيز على تحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفى.

زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو
زيارة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لمسشفى النيل،فيتو

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