الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

تفاصيل مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرابية

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

كشف تفريغ كاميرات المراقبة لواقعة مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار، في شارع أحمد حلمي بمنطقة الشرابية والتي تسلمتها نيابة الشرابية أنه لا توجد شبهة جنائية. 

لا شبهة جنائية في الواقعة 

وتبين أن الشخص أثناء عبوره الطريق حاول العبور سريعًا ولم ينتبه للقطار ليلقي حتفه دهسًا.

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة المتوفي

وتبين أن الجثة لشخص في بداية العقد الخامس من العمر وتوفي نتيجة إصابته بتهشم في الجمجمة وبتر في الارجل والذراعين.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرابية

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور الشخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسًا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية الادارة العامة لمباحث القاهرة منطقة الشرابية النيابة العامة

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