السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب وفاة سيدة سقطت من أعلى عقار في عين شمس

التحقيقات تكشف سبب
التحقيقات تكشف سبب وفاة سيدة سقطت من أعلى عقار

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مصرع سيدة سقطت من أعلى عقار بعين شمس

وكشفت التحقيقات أثناء قيام السيدة بتنظيف الشقة ونشر الغسيل اختل توازنها، وسقطت على الأرض لتلقى مصرعها في الحال.


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار فى عين شمس ونقلت إلى المستشفى.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.


وتبين أن السيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى العقار أثناء نشرها الغسيل.

تحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس غرفة عمليات النجدة المباحث الجنائية

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