ضبط حارس عقار متهم بقتل طفل بعد وصلة تعذيب في الواحات البحرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار متهم بقتل طفل وتعذيبه بالكي، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، حيث عثر عليه مختبأ بإحدى الشقق السكنية بالواحات البحرية.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل 11 سنة، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكي بالنار بمناطق متفرقة بالجسد ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل مع حارس عقار وقام بسرقة سلاح أبيض (مطواة) وبيعها فاحتجزه حارس العقار وتعدى عليه بالضرب والكي بالنار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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