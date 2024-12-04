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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شخص دهسه قطار

تفاصيل مناظرة النيابة
تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شخص دهسه قطار

كشفت مناظرة نيابة الشرابية لجثة شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، في شارع أحمد حلمي عن أسباب الوفاة.

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة المتوفي 


وتبين أن الجثة لشخص في بداية العقد الخامس من العمر وتوفي نتيجة إصابته بتهشم في الجمجمة وبتر في الارجل والذراعين.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرابية

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور الشخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسًا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية الادارة العامة لمباحث القاهرة شرطة النجدة منطقة الشرابية النيابة العامة

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