تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة متعلقات من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى" بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين



البداية كانت عندما تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لارتكابهم واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالى) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامي".

وعثر بحوزة المتهمين على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ولوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وجهاز لاب توب.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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