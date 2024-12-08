بيان من البنتاجون حول أحداث سوريا، وتلميح أمريكي بتدخل عسكري في هذه الحالة

دعت وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون” اليوم الأحد، جميع الأطراف في سوريا الى حماية المدنيين وخاصة الأقليات.

بيان من الدفاع الأمريكية حول أحداث سوريا اليوم

وتابع البنتاجون، سنواصل الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في شرق سوريا.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سقط، وروسيا تخلت عنه.

شهدت العاصمة السورية دمشق تحولًا مفاجئًا في مسار الأحداث، حيث دخلت قوات المعارضة السورية إلى قلب المدينة فجر اليوم، في خطوة مفاجئة لم يتوقعها العديد من المراقبين.

وقد أفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات طفيفة دارت في بعض الأحياء المركزية قبل أن تتمكن المعارضة من السيطرة على العاصمة.

وكان مصادر متعددة قالت، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم، على متن طائرة خاصة توجهت إلى الساحل السوري.

وتردد أنباء عن اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار بعد ذلك، ما أثار تساؤلات حول مصير الأسد.

أمريكا تلمح إلى احتمالية التدخل العسكري في سوريا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان، على منصات التواصل الاجتماعي، إن "بايدن وفريقه يراقبان الأحداث الاستثنائية في سوريا عن كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن تمدد النزاع فى سوراي يشكل مصدر قلق، متحدثا عن قلق حيال تنظيم "داعش" خصوصًا.

وأشار أيضا إلى أن واشنطن متيقظة أيضًا من أجل وقف "كارثة إنسانية، سواء في ما يتعلق بالمدنيين، أو الوصول إلى الضروريات المنقذة للحياة، أو ما يتعلق بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا".

وتابع، أن أمريكا ستسعى بعد ذلك إلى "احتواء احتمالية حصول عنف وعدم استقرار"، وحماية الحلفاء وضمان عدم حصول تنظيم "داعش" على "أكسجين جديد من هذا الأمر" الذي قد يؤدي إلى تهديد مصالح الولايات المتحدة أو الحلفاء.

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