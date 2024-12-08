الأكاديمية العربية بالإسكندرية تحتل المركز الـ 7 محليًّا والـ 46 عربيًّا في تصنيف التايمز

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قفزة نوعية بعد حصولها على المركز السابع محليًّا والـ 46 عربيًّا من بين 351 جامعة بحسب نتائج النسخة الخاصة بالمنطقة العربية لتصنيف التايمز للجامعات 2024 .

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث قفزت 35 مركزًا بعد أن كانت تحتل المركز الـ81 على مستوى الجامعات العربية في نسخة التصنيف لعام 2023.

قفزة نوعية الأكاديمية العربية لحصوله على مراكز متقدمة

كما تقدمت الأكاديمية 15 مركزًا على مستوي الجامعات المصرية، واحتلت المركز السابع محليًا بعدما كانت تحتل المركز الـ 22 في آخر نسخة العام الماضي للتصنيف.

وفي غضون ذلك وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، التهنئة لفريق عمل الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بنتائج تصنيف الخاصة بالمنطقة العربية لتصنيف التايمز للجامعات 2024 .

وقال "عبد الغفار": "الارتقاء والتقدم في تصنيف التايمز يعكس التزامنا المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز البحث والابتكار في مختلف المجالات".

وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تحسين مستوى خدماتنا الأكاديمية والبحثية، ونعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم تطلعات طلابنا وهو ما يعزز من موقع الأكاديمية كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى لتحقيق جودة تعليمية وبحثية تتماشى مع المعايير العالمية".

يشار إلى أن تصنيف التايمز للجامعات يُعتبر من أهم تصنيفات التعليم الجامعي، حيث يأخذ في اعتباره مجموعة من المعايير بما في ذلك جودة التعليم، والبحث العلمي، والمجتمع، والطلاب الدوليين وسمعة المؤسسة.

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