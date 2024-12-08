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رياضة

محمد الشامي يقود تشكيل المصري المتوقع أمام بلاك بولز بالكونفدرالية

محمد الشامي، فيتو
محمد الشامي، فيتو

استقر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي علي تشكيلة فريقه لمواجهة بلاك بولز اليوم الاحد في المجموعة الرابعة بالبطولة الكونفدرالية.

 

تشكيل المصري المتوقع امام بلاك بولز

 محمود جاد لحراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي 

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامي، ميدو جابرـ وبابا بادجي

الهجوم:صلاح محسن.
 

 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو. 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

وتذاع مباراة المصري وبلاك بولز عبر بي ان سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة المصري وبلاك بولز

وحقق نادي  المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية بالجولة الاولي ويحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الزمالك لذلك يسعي للعودة بنقاط اللقاء الثلاث للحفاظ علي صدارة مجموعته.

 

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري البورسعيدي بالمجموعة الرابعة رفقة كل من: الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1- المصري  3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- إنيمبا   0

4- بلاك بولز  0

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق بمواجهة الكونفيدرالية

وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة  والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي طاقم نيجيريا  مكون من حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

وسيقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

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الكونفدرالية المصري البورسعيدي بلاك بولز محمد الشامي مباراة المصري وبلاك بولز

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