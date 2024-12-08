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رياضة

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية

محمد الشامي، فيتو
محمد الشامي، فيتو

أكد قائد فريق المصري البورسعيدي محمد الشامي، في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام بلاك بولز أنهم يسعون إلى تحقيق نتائج إيجابية في جميع مبارياتهم

وتابع: “طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية”.

واكد: “اللاعبون جاهزون تمامًا للمباراة، والجميع في المصري على قلب رجل واحد”.

 

واختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو لمواجهة بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية. 

وخاض فريق المصري مرانه الختامي على إستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو الذي يستضيف مباراة اليوم

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الأحد  الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق بمواجهة الكونفيدرالية

 

أُقيم امس الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.


 

 

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.


يذكر أن الاجتماع  ترأسه مراقب المباراة الأنجولي ايناسيو مانويل بحضور المنسق العام للمباراة الجنوب أفريقي جوشوا روبرت ومراقب الحكام البوروندي  مفوبوسا برنارد وكذلك الناميبية كريستوفين كاكوا  المنسق الأمني للمباراة وأيضًا  الموزمبيقي رايموندو زانداميلا المنسق الإعلامي للمباراة وحكم الساحة النيجيري جوزيف أوجابور بحضور  محمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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