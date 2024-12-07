السبت 07 ديسمبر 2024
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رياضة

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق في مواجهة الغد بالكونفيدرالية (صور)

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز، فيتو

أُقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو. 

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق بمواجهة الكونفيدرالية


وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.


يذكر أن الاجتماع  ترأسه مراقب المباراة الأنجولي ايناسيو مانويل بحضور المنسق العام للمباراة الجنوب أفريقي جوشوا روبرت ومراقب الحكام البوروندي  مفوبوسا برنارد وكذلك الناميبية كريستوفين كاكوا  المنسق الأمني للمباراة وأيضًا  الموزمبيقي رايموندو زانداميلا المنسق الإعلامي للمباراة وحكم الساحة النيجيري جوزيف أوجابور بحضور  محمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

 

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

 

 

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الكونفيدرالية النادي المصري بلاك بولز

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