الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يختتم مرانه بـ مابوتو استعدادا لمواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

اختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو لمواجهة بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية. 

وخاض فريق المصري مرانه الختامي على إستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو الذي يستضيف مباراة الغد

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق بمواجهة الكونفيدرالية

 

أُقيم اليوم الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.


 

 

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.


يذكر أن الاجتماع  ترأسه مراقب المباراة الأنجولي ايناسيو مانويل بحضور المنسق العام للمباراة الجنوب أفريقي جوشوا روبرت ومراقب الحكام البوروندي  مفوبوسا برنارد وكذلك الناميبية كريستوفين كاكوا  المنسق الأمني للمباراة وأيضًا  الموزمبيقي رايموندو زانداميلا المنسق الإعلامي للمباراة وحكم الساحة النيجيري جوزيف أوجابور بحضور  محمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية المصري وبلاك بولز مباراة بلاك بولز والمصري مابوتو بلاك بولز

مواد متعلقة

رسميا، إنبي يعلن موقفه من تأجيل مباراته أمام الأهلي بكأس الرابطة

السفير المصري في مالي يحضر المران الختامي لبيراميدز استعدادا لمواجهة دجوليبا

المالي إلياسو يزور بعثة بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا (صور)

بيراميدز يختتم تدريباته بمالي استعدادا لمواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق في مواجهة الغد بالكونفيدرالية (صور)

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يفوز على نيوكاسل يونايتد 4-2

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4-2 ويواصل صدارته للدوري الألماني

الأكثر قراءة

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

بلومبرج: الأسد في طهران لمحاولة وضع خطة للبقاء أو الخروج الآمن

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

بمشاركة مصر، تفاصيل الاجتماع الوزاري الخاص بشأن الوضع في سوريا بالدوحة (صور)

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة لأجل غير مسمى

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية