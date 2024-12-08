القليوبية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

تحتفل محافظة القليوبية اليوم الأحد لذوي الهمم ضمن مبادرة "أنت قدها" التي أطلقتها هيئة الشبان العالمية ومديرية التضامن الاجتماعي تحت رعاية وبحضور محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

الاحتفال بذوي الهمم بالقليوبية

ويتضمن الاحتفال فقرات أعدها موهوبون من ذوي الهمم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والشباب والرياضة لإبراز مواهبهم الفنية، بحضور مصطفى فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية واميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بـالقليوبية.

كانت هيئة الشبان العالمية قد دشنت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، مبادرة “أنت قدها” لرعاية ذوي الهمم والتي انطلقت على مدار شهر بعدد من الفعاليات لدعم أبناء الهيئة من ذوي الهمم.

تضامن القليوبية: إنشاء أول رابطة لخدمة ورعاية ذوي الهمم بالمحافظة

أشارت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـالقليوبية في بيان إلى أن المبادرة تتم بالتنسيق بين هيئة الشبان العالمية برئاسة المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقليوبية والمديرية تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشيرة انهم بصدد اعلان انشاء اول رابطة لخدمة ورعاية واحتضان ذوي الهمم بالمحافظة، بهدف نشر مبادرة الشبان العالمية بالقليوبية وايصالها الي كافة ابناء المحافظة.

أوضحت أن مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري أحد أهم المبادرات الرئاسية في مجال التنمية البشرية والتي تعمل علي الارتقاء بالمواطن، توفير كافة الخدمات الاجتماعية والمجتمعية لتحسين الحياة

أضافت أن المبادرة الجديدة تسعى إلى مد الحماية الاجتماعية لأبنائنا من ذوي الهمم، داعية كافة أطراف المجتمع المعنية للمشاركة في المبادرة والرابطة.

الشبان بالقليوبية اكتشاف المواهب من ذوي الهمم

قال مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بـالقليوبية، في بيان له إن الفعاليات انطلقت على مدار شهر ضمن المبادرة الرئاسية بداية في إطار محور بناء الإنسان والاهتمام بذوي الهمم، مشيرا إلى أن الفعاليات شملت النواحي النفسية والتربوية للأطفال وأسرهم للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في النواحي الإعلامية والفنية والتربية الرياضية والموسيقية من خلال ورش عمل وتوفير بيئة عمل مشجعة وداعمة لهم تسهل عليهم بالإضافة إلى تطويع المباني التابعة للهيئة لتكون ملائمة لذوي الهمم بالإضافة إلى تنظيم باب مسابقة للابتكار والتطوير بين طلاب مدارس الهيئة المبدعين والمبتكرين؛ لتقديم منتجات ذكية واستغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة أشقائهم من ذوي الهمم وتحسين حياتهم عبر الحلول الذكية لمواجهة الإعاقة وتطويعها بمختلف درجاتها وأشكالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.