استدعاء أهل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء أهل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس لسماع أقوالهم.

مصرع سيدة سقطت من أعلى عقار بعين شمس

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام السيدة بتنظيف الشقة ونشر الغسيل اختل توازنها، وسقطت على الأرض لتلقى مصرعها في الحال.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار فى عين شمس ونقلت إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين أن السيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى العقار أثناء نشرها الغسيل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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