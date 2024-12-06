الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مارفل تبدأ تحضيرات الموسم الثاني من Agatha All A long

Agatha All Along،
Agatha All Along، فيتو

مسلسلات مارفل، كشف تقرير لـ Production Weekly، أن مارفل بدأت بالفعل، التحضيرات الأولية للموسم الثاني من مسلسل AgathaAllAlong، وذلك لرغبتها في استثمار النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول. 

وذكر موقع HL-Serf، في تقييم جديد له، أن مسلسل مارفل الجديد، Agatha All Along، هو أكثر مسلسل شهرة بين جميع مسلسلات شهر سبتمبر  ٢٠٢٤.

وأوضح الموقع، أن مسلسل مارفل الجديد، حصل علي أكثر من ٨٥ مليون نقطة رقمية، وبفارق ٤٥ مليون نقطة عن المركز الثاني،  الذي احتله مسلسل The Penguin.

وطرحت استديوهات مارفل، الموسم الأول لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

Image

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء غير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.

مارفل تطرح أفيش جديد لمسلسل Agatha All Along

حذف مشاهد جوناثان ميجورز من مسلسل Agatha All Along لهذا السبب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

AgathaAllAlong مسلسل AgathaAllAlong Agatha تفاصيل Agatha All Along سيلينا جوميز Agatha Coven Of Chaos

مواد متعلقة

هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟

مسلسل مارفل Agatha All Along الأكثر شهرة على الإنترنت

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

الأهلي يكتسح بيراميدز بسداسية في دوري السيدات (صور)

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

قوات قسد تسيطر على مدينة دير الزور بعد انسحاب الجيش السوري منها

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

قرار عاجل من الأردن بعد تصاعد المعارك في سوريا

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

منوعات

المزيد

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

المزيد
الجريدة الرسمية