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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر الفراخ البيضاء مقابل انخفاض البلدي، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

 

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

 

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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اسعار الفراخ 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.8 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 77 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.2 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 74 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.  

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أسعار الفراخ

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.

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