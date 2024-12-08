"سي إن إن": دمشق سقطت من الناحية العسكرية

تحاصر الفصائل المسلحة في سوريا العاصمة دمشق بعد هجومها الخاطف الذي أفضى إلى السيطرة على مدينة حمص بالكامل، اليوم الأحد، وأكد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" أن "دمشق سقطت" من الناحية العسكرية.

وزعمت مصادر الشبكة الأمريكية بأن الرئيس السوري بشار الأسد ليس متواجدا في دمشق، رغم تأكيد المكتب الرئاسي السوري والمسئولين الإيرانيين بأنه لم يغادر العاصمة.

وقال المصدر: "إن الحرس الرئاسي للأسد لم يعد منتشرًا في مكان إقامته"، مما أثار التكهنات بأنه خرج من دمشق".

ونقلت الشبكة عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن نظام الأسد قد يسقط قريبا".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه حسن عبد الغني القيادي في غرفة "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للفصائل السورية، بأن "مجموعة من كبار مسئولي النظام وضباطه في العاصمة دمشق ينسقون معنا لتأمين انشقاقهم".

كما أعلن عبد الغني، اليوم الأحد، عن تحرير أربعة مدن في سوريا خلال 24 ساعة، وأن "العيون ترقب العاصمة دمشق".

وأضاف: "استطعنا -بفضل الله- تحرير 4 مدن سورية خلال 24 ساعة: درعا والقنيطرة والسويداء وحمص، وعملياتنا مستمرة لتحرير ريف دمشق بالكامل، وعيوننا ترقب العاصمة دمشق".

وأعلنت الفصائل المسلحة أنها حررت مدينة حمص بالكامل، وهي ثالث أكبر مدينة في البلاد، بعد أكثر من أسبوع من استيلائهم على حلب.

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