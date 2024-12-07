الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

انسحاب أرتال الجيش السوري من مدينة حمص باتجاه العاصمة دمشق

الجيش العربي السوري،
الجيش العربي السوري، فيتو

أفادت قناة “العربية الحدث”، في نبأ عاجل منذ قليل، بانسحاب أرتال الجيش السوري من مدينة حمص باتجاه العاصمة دمشق.

 

انشقاق كبار ضباط الجيش السوري

وأكدت نقلا عن الفصائل المسلحة ووكالة رويترز، بانشقاق كبار ضباط الجيش العربي السوري، وفرار العشرات من مقاتلي حزب الله من حمص.


وأفادت رويترز في نبأ عاجل، باحتفال الآلاف في مدينة حمص بعد دخول الفصائل المسلحة وانسحاب الجيش السوري.

قوات المعارضة السورية تعلن سيطرتها على سجن حمص المركزي

خبير عسكري: مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل

 

انسحاب قوات الجيش السوري 

وأعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن  قوات الجيش السوري انسحبت من فرع الأمن السياسي في مدينة حمص وسط سوريا.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة، أن قواتها سيطرت على سجن حمص المركزي، وخرج منه مئات السجناء، بحسب المصدر ذاته.

 

 

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