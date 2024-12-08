الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الفصائل المسلحة: ترتيبات مع رؤساء أفرع استخبارات دمشق للسيطرة على العاصمة

دمشق السورية، فيتو
دمشق السورية، فيتو

أكدت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل السورية المسلحة، أن رؤساء أفرع استخبارات في دمشق أتمت ترتيباتها معنا للسيطرة على العاصمة السورية دمشق.

 

ومن جانبه، قال حسن عبد الغني القيادي في غرفة "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للفصائل السورية، اليوم الأحد، إن "مجموعة من كبار مسئولي النظام وضباطه في العاصمة دمشق ينسقون معنا لتأمين انشقاقهم".

وأكد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "حالات الانشقاق أدت لحالة من فقدان الثقة بين قادة جيش النظام، وتبادل اتهامات الخيانة والتعاون مع الثوار"، وفق قوله.

ويأتي حديث عبد الغني حول مزاعم انشقاق ضباط في الجيش السوري ومسؤولي النظام، بعد إعلانه تحرير مدينة حمص بالكامل، وهي ثالث أكبر مدن سوريا، تزامنا مع انسحاب قوات الجيش السوري من المدينة.

كما أعلنت الفصائل المسلحة تحرير أكثر من 3 آلاف معتقل من سجن عسكري واقع شمال المدينة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، دعا القيادي في الفصائل المسلّحة السورية حسن عبد الغني، كبار ضباط الجيش إلى الانشقاق، وذلك في بيان مصور.

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، دعا عبد الغني الجيش السوري للانسحاب إلى خارج حمص ودمشق، وطالب كبار المسؤولين بالانشقاق.

 

 

انشقاق كبار ضباط الجيش السوري

وأكدت العربية الحدث، نقلا عن الفصائل المسلحة ووكالة رويترز، بانشقاق كبار ضباط الجيش العربي السوري، وفرار العشرات من مقاتلي حزب الله من حمص.

 

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ونقل موقع بلومبيرج الأمريكي، مساء امس السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يحاول محاولته الأخيرة للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

 

خطة الأسد للبقاء أو الخروج الآمن

وقالت المصادر: إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن.

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دمشق سوريا الجيش السوري بشار الأسد حمص الفصائل المسلحة

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