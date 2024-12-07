السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام جيرونا في الدوري الإسباني

ريال مدريد, فيتو
ريال مدريد, فيتو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ فريق ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره جيرونا ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "مونتيليفي".

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أردا جولر- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز- جود بيلينجهام- كيليان مبابي.

الصورة

 

 

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 

تنطلق مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

 

ويسعى ريال مدريد إلى تصحيح مساره بعدما خسر يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

وأعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، بملعب مونتيليفي، في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

 

ويفقد الميرينجي عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشكيل ريال مدريد امام جيرونا ريال مدريد أمام جيرونا ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

الزمالك يدرس عرض قضاء محمد السيد فترة معايشة في نوتنجهام فورست

صورة الراحل أحمد رفعت حاضرة في افتتاح متحف الزمالك

حسين لبيب يوجه رسالة لرموز الزمالك بعد افتتاح متحف النادي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع نوتنجهام فورست 1-1 في الشوط الأول

شاهد، افتتاح متحف نادي الزمالك وسط حضور رموز الأبيض

نجم آرسنال السابق يلتقي بعثة الزمالك في نيجيريا

دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي

"بث مباشر" افتتاح متحف نادي الزمالك الجديد بحضور الرموز

الأكثر قراءة

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

بلومبرج: الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

"دفاع البرلمان" تكشف عن مقترح لاستبدال خاتم شعار الجمهورية بآخر إلكتروني

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية