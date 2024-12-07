تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ فريق ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره جيرونا ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "مونتيليفي".

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أردا جولر- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز- جود بيلينجهام- كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

ويسعى ريال مدريد إلى تصحيح مساره بعدما خسر يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

وأعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، بملعب مونتيليفي، في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويفقد الميرينجي عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما





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