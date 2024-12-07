الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ريال بيتيس بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تقدم برشلونة بهدف نظيف على نظيره ريال بيتيس في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن علي ملعب "بينتو فيامارين"ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف تقدم برشلونة اللاعب ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

https://x.com/fcbarcelona/status/1865427529709883679?s=46

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل فريقه أمام نظيره ريال بيتيس في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين".

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

تذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويأمل برشلونة تحقيق الفوز في مباراة اليوم خاصة بعد تعثر ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي، أمام أتلتيك بلباو حيث خسر بهدفين لهدف.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة نظيره ريال بيتيس، في بطولة الدوري الإسباني.

وأكد هانز فليك اقتراب عودة رونالد أراوخو إلى مباريات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة، ولكنه لن يكون متاحًا في مباراة ريال بيتيس.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.



خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن ريال بيتيس لديه 20 نقطة حيث يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإسباني، في الوقت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.