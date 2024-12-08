موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري اليوم الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

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