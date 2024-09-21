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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث أطفيح لـ 16 أكتوبر

محاكمة
محاكمة

أصدرت  الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرار بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح، لجلسة 16 أكتوبر للمرافعة.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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