ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل في أبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإعادة تدوير هالك زيوت الطعام وإعادة بيعها باستخدام علامات تجارية وهمية في دائرة مركز شرطة أبو النمرس، وإغلاق المصنع بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بمحافظة الجيزة.

وتبين من تحريات المباحث أن صاحب المصنع كان يعمل على تجميع زيوت الزيوت المستعملة من المواطنين مقابل مبالغ مالية من خلال قائدي توكتوك يتجولون في الشوارع ويجمعونها وبعد ذلك يتم إعادة تدويرها داخل مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسؤول، حيث تم العثور داخل المصنع على 5 طن من نفايات زيوت الطعام المستعمل وتم تعبئتها في عبوات جديدة منسوبة إلى شركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة مدرسة في الطالبية



وعلي جانب آخر، تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الأمن من ضبط عامل متهم بسرقة شاشتين وهواتف محمولة من داخل مدرسة لغات بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأدلى المتهم أمام المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم الطالبية بارتكابه الواقعة وأقر بأنه علم بكافة المعلومات عن المسروقات وتوقيت وجودها من خلال جلوسه الدائم مع حارس المدرسة واعد خطته وقام بسرقة المدرسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكان الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من مسئولي مدرسة لغات بدائرة القسم، يفيد بسرقة جهاز DVR، وشاشتين وهواتف محمولة من المدرسة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

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