السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

متهم بسرقة مدرسة في الطالبية: علمت بمكان المسروقات من الحارس

متهم بسرقة مدرسة
متهم بسرقة مدرسة في الطالبية

تمكنت قوات  البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الأمن من ضبط عامل متهم بسرقة شاشتين وهواتف محمولة من داخل مدرسة لغات بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأدلى المتهم أمام المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم الطالبية بارتكابه الواقعة وأقر بأنه علم بكافة المعلومات عن المسروقات وتوقيت وجودها من خلال جلوسه الدائم مع حارس المدرسة واعد خطته وقام بسرقة المدرسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت  النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكان الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية  بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من مسئولي مدرسة لغات بدائرة القسم، يفيد بسرقة جهاز DVR، وشاشتين وهواتف محمولة من المدرسة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

ضبط حارس عقار متهم بقتل طفل بعد وصلة تعذيب في الواحات البحرية

أبرز محاكمات اليوم، الفصل في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع وقاتلي نجل سفير سابق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث الجنائي مدرسة لغات بمديرية امن الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط حارس عقار متهم بقتل طفل بعد وصلة تعذيب في الواحات البحرية

أبرز محاكمات اليوم، الفصل في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع وقاتلي نجل سفير سابق

فريق بحث لضبط المتهمين بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر

عاملة في دعوى خلع: مدمن مخدرات وأنا من أسرة تحترم العادات والتقاليد

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس بطريق الواحات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميني باص فندق شهير أعلى محور أكتوبر

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف حقيقة واقعة تعدي ملاكم على فردي أمن كمبوند بالشيخ زايد

القبض على 3 مسجلين بتهمة قتل شاب بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

لتحديد مصير الأسد، اجتماع بين تركيا وروسيا وإيران في الدوحة

أخبار مصر: القومي للاتصالات يرد على زيادة سعر باقات النت، إيران تبيع الأسد وأمريكا تتحدث عن سقوط دمشق، ليفربول يحدد مصير صلاح

انخفاض أسعار 8 أنواع من السمك اليوم السبت في الأسواق

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية