انقلاب سيارة محملة بالطماطم أعلى دائري الواحات، والمرور ينجح في تسييرالحركة

نجحت قوات إدارة مرور الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفي إبراهيم مدير الإدارة في تسيير الحركة المرورية أعلى الدائري في الاتجاه المؤدي إلى الواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة.

وذلك بعدما تسبب انقلاب سيارة نصف نقل جامبو محملة بكميات من محصول الطماطم في تكدس مروري، وتم سحب السيارة بونش إغاثة وجمع الطماطم التي كانت تحملها السيارة.

تلقي مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية أعلى الدائري بنطاق محافظة الجيزة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ ، وتبين بالفحص أن سيارة نقل "جامبو" محملة بالطماطم في اتجاه الواحات، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها وتجاوزت الجزيرة الوسطى ما أدى إلى انقلابها.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميني باص فندق شهير أعلى محور أكتوبر

وفي ذات السياق كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووقوع مصابين بطريق محور 6 أكتوبر، تم على الفور الانتقال وتبين إصابة 6 عمال بفندق شهير في مدينة 6 أكتوبر إثر انقلاب سيارة ميني باص تابع فندق شهير أعلى محور أكتوبر بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتتواصل أعمال رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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