استجواب جارة الطفلة مكة للاشتباه في تورطها بقتلها بمنشأة القناطر

يواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، رحلة البحث عن قاتل الطفلة مكة التي عثر عليها بعد غياب استمر 8 ساعات من اختفائها جثة بجوار المعهد الديني بقرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان واستجواب عدد من المشتبه فيهم ومن بينهم سيدة كانت تقطن في شقة بجوار منزل الطفل بقرية أتريس وانتقلت مؤخرا للعيش بقرية وردان بعدما أشارت أصابع الاتهام نحوها لبيان حقيقة تورطها في ارتكاب الجريمة من عدمه، ومازال ينتظر أفراد أسرة الضحية انتهاء الإجراءات الخاصة بتشريح الجثة، لاستلام الجثمان، وتشييع جنازتها.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة، الخاصة بمحلات ومنشآت قرية وردان في منشأة القناطر، التي شهدت الجريمة، بها عدة إصابات، لكشف هوية المتهم بالتخلص من الجثة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت علي جثة طفلة في عقدها الأول مقتولة وملقاة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وكان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة "مكة وف" في عقدها الأول، مقتولة وملقاة بالمنطقة المشار إليها، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة متغيبة عن منزلها بقرية أتريس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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