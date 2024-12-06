الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميني باص فندق شهير أعلى محور أكتوبر

انقلاب ميني باص وإصابة
انقلاب ميني باص وإصابة 6 عمال في أكتوبر، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص عمال خاص بفندق شهير بمدينة 6 أكتوبر، أعلى محور أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة  بالحادث ووقوع مصابين بطريق محور 6 أكتوبر، تم على الفور الانتقال وتبين إصابة 6 عمال بفندق شهير في مدينة 6 أكتوبر إثر انقلاب سيارة ميني باص تابع فندق شهير أعلى محور أكتوبر بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتتواصل أعمال رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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انقلاب سيارة ميني باص بمدينة 6 أكتوبر الأجهزة الأمنية محور 6 اكتوبر

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