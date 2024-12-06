إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميني باص فندق شهير أعلى محور أكتوبر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص عمال خاص بفندق شهير بمدينة 6 أكتوبر، أعلى محور أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووقوع مصابين بطريق محور 6 أكتوبر، تم على الفور الانتقال وتبين إصابة 6 عمال بفندق شهير في مدينة 6 أكتوبر إثر انقلاب سيارة ميني باص تابع فندق شهير أعلى محور أكتوبر بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتتواصل أعمال رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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