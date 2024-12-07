الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

تشغيل الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية

جهاز الأشعة المقطعية
جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفي بهتيم،فيتو

أعلن فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، عن بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد من نوع “128 شريحة”، بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، في خطوة تعزز الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ومرتادي المستشفى والعيادات الخارجية.

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التأمين الصحي بالقليوبية.. تحديث البنية التحتية الصحية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تحديث البنية التحتية الصحية، ودعمها بأحدث الأجهزة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تحديث البنية التحتية الصحية، ودعمها بأحدث الأجهزة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية.. تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد

أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الجهاز يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، كونه من أحدث الأجهزة في مجال الأشعة المقطعية، ويتميز بسرعة فائقة ودقة تشخيصية عالية، لاسيما في الكشف عن أمراض القلب والشرايين التاجية.

كما أوضح أن تشغيل الجهاز يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، لاستقبال المرضى غير المنتفعين بخدمات التأمين الصحي بأسعار رمزية.

وأشار مدير الفرع بالقليوبية، إلى أن المستشفى مستعدة لاستقبال المرضى غير المنتفعين بخدمات التأمين الصحي بأسعار رمزية.

قال الدكتور محمد كساب، مدير المستشفى، بأنه تم تشغيل الجهاز بنجاح وإجراء فحوصات متقدمة للمرضى، شملت مرضى القلب والصدر للأطفال قبل وبعد العمليات، إلي جانب المترددين علي العيادات الخارجية.

جهاز جديد بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية 

أضاف أن الجهازبمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية   يتمتع بقدرات متقدمة في إجراء الفحوصات الطبية، مما يسهم في تحسين دقة التشخيص وسرعة تقديم العلاج، خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض جراحية معقدة.

يذكر أن المستشفى تقدم خدمات جراحة القلب المفتوح للأطفال، وجراحات العيون المختلفة للأطفال والكبار، وجراحات الوجه والفكين، وجراحات الأطفال التخصصية، والأنف والأذن، وعمليات زراعة القوقعة.

 جهاز الأشعة المقطعية الجديد  بمستشفي بهتيم،فيتو
 جهاز الأشعة المقطعية الجديد  بمستشفي بهتيم،فيتو
 جهاز الأشعة المقطعية الجديد  بمستشفي بهتيم،فيتو
 جهاز الأشعة المقطعية الجديد  بمستشفي بهتيم،فيتو
 جهاز الأشعة المقطعية الجديد  بمستشفي بهتيم،فيتو
 جهاز الأشعة المقطعية الجديد  بمستشفي بهتيم،فيتو

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