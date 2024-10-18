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نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالتأمين الصحي في القليوبية

التأمين الصحي بالقليوبية،
التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

نظم فرع التأمين الصحي بـالقليوبية سلسلة من المحاضرات التدريبية على مدار يومين في قاعة تدريب مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، عن استراتيجيات إدارة مخاطر الحريق «الوقاية، السيطرة، رصد المخاطر، وتحليل الحوادث»، بهدف تعزيز مهارات العاملين في مجال تأمين الحرائق.

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نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالتأمين الصحي بالقليوبية

تمحورت المحاضرات حول تدريب العاملين علي كيفية إعداد خطط شاملة لمنع الحرائق والسيطرة عليها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الداخلية وتقوية نقاط الضعف وخطط الإخلاء.

أشرف على التدريب اللواء محمد ضياء مدير إدارة الإطفاء، والدكتورة أماني ممدوح مديرة التدريب، حيث تناول خلال المحاضرات أنواع الحرائق وأسبابها، وطرق الوقاية منها، وأنظمة الإطفاء المستخدمة في المنشآت الصحية، إلى جانب إجراءات السلامة وإرشادات إخماد الحرائق وكيفية الإخلاء الطبي.

كما تم التأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وتقليل الحوادث والإصابات.

حضر التدريب "30" متدربًا من مختلف الفئات العاملة في المنشآت التابعة للفرع.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن سلسلة دورات السلامة من الحرائق تُعتبر استثمارًا حيويًا في سلامة العاملين وتنمية مهاراتهم في الاستجابة للطوارئ.

مؤكدًا على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة تنفيذ خطط التدريب المستمر لتحديث المعلومات في هذا المجال.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود فرع القليوبية لتعزيز الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية، مما يسهم في حماية العاملين والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية.

 

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