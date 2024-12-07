الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر اليوم: السيسي يزور النرويج.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات.. وموعد تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

 

إبراهيم نجم: اللغة العربية تستحوذ على 3% فقط من حصة الذكاء الاصطناعي

شهدت الجلسة العلمية الأولى بمؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية التي عقدت تحت عنوان: "فلسفة التشريع الإسلامي" برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمقر دار الإفتاء المصرية، عرضًا لعدد من الورقات البحثية.

 

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

قال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: إن القانون 148 لعام 2019 والتي تم العمل به من شهر يناير عام 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله، وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.

 

السيسي يزور النرويج، تعرف على برنامج عمل الرئيس في أوسلو

يتوجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

 

إحباط تهريب 24 هاتفا محمولا بحوزة راكبين في مطار سفنكس

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي في مطار سفنكس والصالة الموسمية، كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرها على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

 

شبورة كثيفة على هذه الطرق، والأرصاد تحذر من طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة جديدة لاستثمار نجاح بطولة الجمهورية للمدارس فى الشطرنج، وذلك بتعميم ممارسة الشطرنج على مستوى الإدارات التعليمية، وتنظيم مسابقات بين المدارس فى هذه الرياضة.

 

بالأسماء، 7 متسابقين من مصر يتنافسون في فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

يتنافس سبعة من النشء المتميزين من  مصر في الفرع الثالث الخاص بالناشئة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين، التي تُقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

 

مصدر ينفى سفر شيخ الأزهر إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية

نفى مصدر مطلع داخل مشيخة الأزهر الشريف الأنباء التي ترددت عن سفر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى ألمانيا من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية.

 

محافظ الجيزة يعلن موعد تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك في إطار التنسيق الدوري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة ذوي الهمم في الاستحقاقات الانتخابية

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية التزام الهيئة بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في كاقة الاستحقاقات الانتخابية، والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم في هذا المجال.

 

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