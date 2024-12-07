إحباط تهريب 24 هاتفا محمولا بحوزة راكبين في مطار سفنكس

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي في مطار سفنكس والصالة الموسمية، كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرها على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

إحباط تهريب 24 هاتفا بحوزة راكبين في مطار سفنكس



وأوضح مصدر جمركي: كانت المحاضر المحررة أرقام ١٠ و١١ بمطار سفنكس بقيادة حسام أبو الفضل شقوير القائم بأعمال مدير الجمرك، الاول ضد راكبة حاولت تهريب 16 آيفون، والثاني ضد راكب أخفى ثمانية تليفونات على جسده تم ضبطهم أثناء تفتيش الراكب ذاتيا.



وفي الصالة الموسمية قامت الإدارة الأولى بقيادة جهاد الوكيل مدير الإدارة ومدحت عبد الصبور وإيهاب عميرة نائبا المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب حاول تهريب ٢٣٤ وحدة وعبوة من المستلزمات الطبية.



تم ذلك بالمشاركة مع إدارات الفحص بالاشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام، ومحمود جابر المشرف على إدارة الفحص بالأشعة بمطار سفنكس وبمتابعة مستمرة من الأستاذ الشحات غتوري رئيس المصلحة السابق والاستاذ شريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك.

وفي سياق متصل نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ١٤ محضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ١ بقيادة أحمد علي السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم ١ كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

جهود جمارك مطار القاهرة خلال شهر نوفمبر

وجاءت محاضر الضبط من رقم ١١٢ وحتى رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٤، حيث حررت الإدارة الاولي لجمارك الركاب بمطار القاهرة برئاسة محمود عبد النبي مدير الإدارة وعلاء شحاتة النائب كل من محاضر الضبط جمركي ارقام ١١٢ و١٢٠ و١٢١ و١٢٢ و١٢٣ و١٢٥ الأول عبارة عن هواتف محمولة والثاني والثالث عبارة عن كميات كبيرة من الشعر الطبيعي المستعار والثالث عبارة عن كمية من الشيش الالكترونية والشعر المستعار والأخير عبارة عن ٦٥ هاتف ايفون ١٦ بروماكس.

كما حررت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط جمركي ارقام ١١٤ و١١٥ الاول عبارة عن ١٢٢ نظارة، ١٧٠٠ عدسة، كمية من البارفانات، والثاني عبارة عن ٧٨٠ وحدة ومستلزمات شيش الكترونيه.

محاضر الضبط الجمركي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة

فيما حررت الإدارة الثالثة لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حفظي ونائبه وائل إمبابي محاضر الضبط ارقام ١١٦ و١١٩ الأول عبارة عن ١٣ جهاز لاب توب والثاني عبارة عن ١٧ عبوة مخدرات متنوعة.



واخيرا حررت الادارة الرابعة برئاسة فتحي فوزي ونائبه ابراهيم حسن محاضر الضبط ارقام ١١٣ و١١٧ و١١٨ و١٢٢ و١٢٤ الاول عبارة عن ٣١٩ اسطوانة PlayStation والثاني عبارة عن اجهزة لاب توب و١١٧ هارديسك والثالث عبارة عن ستة هواتف محمولة والرابع عبارة عن ١٣ سلاح أبيض متنوع والخامس عبارة عن ١٦ ايفون، ١٥ قطعة وكمية من مستلزمات الهاتف المحمول.



وجاءت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام، وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري ونائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني ووزير المالية أحمد كجوك.

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