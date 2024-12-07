السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يزور النرويج، تعرف على برنامج عمل الرئيس في أوسلو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يتوجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" ب"سورين جاد يانسن"، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك في مستهل جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس البرلمان الدنماركي رحب بالرئيس، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر لما لها من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

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