هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

قال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: إن القانون 148 لعام 2019 والتي تم العمل به من شهر يناير عام 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله، وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.

زيادة الأجر التأميني

وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المعاش يحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وتم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني والتي يتم حساب المعاش بناءًا عليه، فبدأ في شهر يناير 2020 ستكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 7 ألاف جنيه، ونص القانون على زيادة ثانوية قدرها 15% وسيصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى للحد التأميني سيصبح 14.5 ألف جنيه.

الحد الأدنى للمعاش

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: « الحد الأدنى للمعاش يكون بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ومع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيها».

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